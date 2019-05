TRIBUNWIKI: Mau Buka Puasa Bersama? 5 Hotel di Sekitar Pantai Losari Ini Bisa Jadi Pilihan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Selama bulan Ramadan, tempat belanja , restoran hingga hotel menawarkan berbagai promo.

Tak terkecuali promo berbuka puasa.

Nah, buka puasa bersama (bukber) menjadi hal yang ramai saat bulan Ramadan.

Bukber menjadi ajang silahturahmi yang biasa dilakukan bersama dengan keluarga, rekan, teman kantor, ataupun reuni dengan teman-teman lama.

Untuk Anda yang berada di Kota Makassar dan sedang mencari tempat bukber, tak ada salahnya menjadikan hotel sebagai tempat pilihan.

Berikut hotel-hotel di Makassar yang menyelenggarakan promo paket buka puasa pada tahun 2019 ini sekitar Pantai Losari:

1. Swiss-Belhotel

Swiss-Belhotel dapat kamu jadikan pilihan untuk bukber.

Swiss-Belhotel Makassar yang terletak di Jl Ujung Pandang No 8, Kota Makassar telah menyiapkan paket bukber.

Bukber bersama Iftar in The Sky yang ditawarkan Swiss-Belhotel Makassar ini cukup merogoh kocek mulai Rp 138 ribu/orang dengan melakukan reservasi, tamu sudah dapat menikmati sembilan macam sajian ta’jil untuk buka puasa dan All You Cant.