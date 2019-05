Seru! Video Cuplikan 5 Gol Ajax vs Spurs, All England di Final Liga Champions Liverpool vs Spurs

TRIBUN-TIMUR.COM - Tottenham Spurs mengkapling tiket terakhir final Liga Champions setelah mengalahkan Ajax Amsterdam Kamis (9/5/2019) dini hari tadi.

Lima gol tercipta.

Spurs membungkam Ajax 3-2 dan lolos dengan aggregat gol tandang.

Spurs mencetak tiga gol di markas Ajax.

Sementara Ajax cuma mencetak satu gol (1-0) di kandang Spurs pekan lalu.

Padahal tuan rumah Ajax Amsterdam sempat memimpin 2-0.

Jalannya Pertandingan

Tottenham Hotspur secara dramatis merebut tiket terakhir ke final Liga Champions 2018-2019.

Tottenham Hotspur memastikan diri melenggang ke partai puncak setelah menang 3-2 di kandang Ajax Amsterdam, Johan Cruijff ArenA, dalam laga leg kedua semifinal, Rabu (8/5/2019) waktu setempat atau Kamis dini hari WIB.