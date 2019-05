Okupansi Hotel Diprediksi Turun 40%, PHRI Sulsel: Promo Ramadan Tak Ngaruh

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Okupansi atau tingkat keterisian kamar hotel diprediksi turun selama Ramadan hingga Idulfitri.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan (Sulsel), Anggiat Sinaga menuturkan penurunan diprediksi 30-40 persen.

Menurutnya, kondisi pasar saat ini lesu. Hal kreatif apapun yang hotel lakukan, tetap saja tidak bisa mendongrak okupansi.

"Saya prediksi hampir semua hotel yang tergabung di PHRI Sulsel mengalami penurunan 30-40 persen selama Ramadan hingga 10 hari setelah Idulfitri,” katanya disela acara Buka Puasa Bersama di Poolside Area Aryaduta, Jl Somba Opu, Makassar, Rabu (8/5/2019).

Menurutnya, meskipun masing-masing hotel telah menawarkan paket kamar ataupun buka puasa yang menarik tetap saja tidak memengaruhi tingkat keterisian.

"Harga kamar, harga makanan diturunkan selama Ramadan. Masing-masing hadirkan promo all you can eat, promo gratis tetapi tetap saja tidak bisa menaikkan okupansi," ungkapnya.

Ramadan kali ini, target okupansi PHRI Sulsel sekitar 35 persen.

“Ramadan lalu optimis di angka 40-45 persen. Sementara di luar Ramadan rerata hotel menargetkan 60-80 persen,” katanya.

Sementara itu, Aryaduta Makassar memasang target okupansi yang cukup tinggi selama Ramadan.