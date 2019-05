LINK rekrutbersama.fhcibumn.com - yang Tes Kemampuan Dasar, Ikuti Tips Ini Coba Setting DNS Kamu 

TRIBUN-TIMUR.COM - Hasil assessment tata nilai dalam Program Perekrutan Bersama BUMN sudah diumumkan sejak 2 Mei lalu.

Pengumuman itu bisa di lihat melalui link https://rekrutbersama.fhcibumn.com/

Sebelumnya, pengumuman hasil tata nilai ini akan diumumkan pada 19 April lalu, namun ditunda hingga 2 Mei kemarin.

Saat ini tahapan dari program tersebut yakni mengikuti Tes Kemampuan Dasar

Di tahapan ini, peserta diminta untuk memilih tiga posisi sesuai minat dan bakat mu.

Untuk lebih jelasnya, simak tahapan dibawah ini.

Tahapan Perekrutan Bersama BUMN

Dilansir rekrutbersama.fhcibumn.com mekanisme rekrutasi PPB dilakukan dengan standarisasi proses perekrutan secara bersama dan serentak dimulai dari satu pintu pendaftaran, yang meliputi:

Asemen Tata Nilai, Tes Kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang, dan Pembekalan serta Pembetukan Karakter sebagai Karyawan BUMN.

Hal ini merupakan bentuk dari Spirit of BUMN Unity (One Nation, One Vision & One Family).