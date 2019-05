Kementan Operasi Pasar Bawang Putih Rp 25 Ribu Per Kg di Lampung

TRIBUN-TIMUR.COM - Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya menstabilkan harga bawang putih di seluruh daerah melalui operasi pasar. Di hari ke-4 puasa Ramadhan ini, Kamis (9/5), operasi pasar kembali dihelat di Provinsi Lampung, jumlah bawang putih yang digelontorkan sebanyak 1 kontainer yakni 29 ton. Operasi pasar ini dilakukan di tiga titik yakni Pasar Panjang, Pasar Tugu dan di Toko Tani Indonesia (TTI) Lampung.

Direktur Jenderal Hortikultura, Kementan, Suwandi yang terjun langsung pada operasi pasar ini mengatakan operasi pasar di Provinsi Lampung bukan dimulai hari ini, namun sudah berjalan sejak dua hari yang lalu sebanyak 3 kontainer, setara 90 ton dan kemarin dipasok dengan jumlah 7 truk, setara 50 ton. Adapun kebutuhan Lampung akan bawang putih sebanyak 28 ton per hari.

“Setelah operasi pasar ini, diikuti pasokan rutin dari distributor untuk masuk Lampung sebanyak 4 sampai 5 truk per hari. Kemarin 3 kontainer, muatanya 90 ton masuk lampung . Juga ada satu distributor rutin 2 truk tiap hari pasok bawang putih ke Lampung,” demikian dikatakan saat operasi pasar di Pasar Panjang, Bandar Lampung.

"Setiap hari pasokan kami kirim masuk pasar. Jadi tidak ada lagi alasan harga naik. Untuk Provinsi Lampung diharapkan harga stabil pada kisaran Rp 25 ribu sampai Rp 30 ribu per kg," tambah Suwandi.

Karena itu, Suwandi menegaskan stok bawang putih selama Bulan Ramadhan hingga Idul Fitri tahun ini melebihi kebutuhan. Pada tanggal 5 Mei, para importir telah sepakat harga bawang putih Rp 25 ribu per kg dengan harga tertinggi Rp 30 ribu per kg dan harga tidak boleh lebih dari harga ini.

"Oleh karena itu, sesuai dengan arahan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiamn, kami meminta pada para importir di seluruh Indonesia untuk bertanggung jawab agar harga bawang putih turun dari rata rata Rp 48 ribu hingga Rp 60 ribu per kg menjadi Rp 25 ribu per kg, dan paling mahal Rp 30 ribu per kg. Para importir bertanggung jawab juga harga tersebut berlaku sampai ke konsumen," tegasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, Edi Yanto mengatakan pihaknya memiliki dua Toko Tani Indonesia (TTI) yang beroperasi setiap hari menyajikan harga pangan murah dan berkualitas, seperti beras Rp 8.500 per kg, gula pasir Rp 12.000, minyak goreng Rp 10.000, telur Rp 21.000 per kg, daging ayam Rp 31.000 per kg, daging sapi Rp 80.000 per kg, bawang merah Rp 22.000 per kg dan bawang putih Rp 25.000 per kg.

“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, silahkan datang membeli ke sini. Semua pangan pokok tersedia dengan harga murah. Ini sesuai Arahan Bapak Menteri Pertanian, kami diminta turun langsung mengecek ke lapangan harga komoditas pangan strategis khususnya bawang putih. Pasokan harus terjamin dan harga stabil,” beber Edi

Selanjutnya, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikuktura Provinsi Lampung, Achmad Chrisna Putra menyebutkan pasokan pangan saat Ramadhan hingga Idul Fitri dipastikan aman. Pasalnya sudah diantisipasi sejak awal, dengan tanam 3 sampai 4 bulan yang lalu lebih tinggi dibanding bulan biasanya.

“Untuk telur daging minyak gula cabai dan bawang merah, pasokanya aman dan harga stabil. Bahkan produksi tanaman pertanian di Lampung surplus dan dikenal sebagai pemasok sayuran, buah dan pangan lain ke Jakarta. Inilah yang membuat kami bisa pastikan pasokan aman dan harga stabil,” sebutnya.

Sementara itu, Ahmad, salah satu importir atau pelaku usaha pemasok bawang putih pada operasi pasar ini mengatakan pasokan pangan selama Bulan Ramadhan untuk telur, daging, minyak, gula cabai dan bawang merah aman dan harga stabil. Pihaknya memasok bawang putih pada operasi pasar kali ini sebanyak 7 truk setara 50 ton.

"Untuk jamin pasokan dan harga bawang putih di lampung, distributor akan pasok 4 sampai 6 truk per hari sedangkan kebutuhan sehari se Lampung 28 ton. Jadi pasokan melebihi kebutuhan, harga tidak mungkin bergejolak,” ujarnya.

