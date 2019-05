FOTO: Hotel Grand Tulip Makassar Tawarkan Promo Ramadan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengunjung menikmati aneka sajian berbuka puasa di Hotel Grand Tulip, Jl Sultan Hasanuddin Makassar, Kamis (9/5/19).

Memeriahkan bulan Ramadan 1440 H, Hotel Grand Tulip menawarkan promo breakfasting package dengan all you can eat buffet hanya Rp 89.900.