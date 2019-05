Ertiga-New Carry Dongkrak Penjualan Suzuki Selama IIMS Jakarta 2019

PT Suzuki Indomobil Sales berhasil meraih penjualan positif selama sebelas hari penyelenggaraan Telkomsel Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019 yang berlangsung pada 25 April - 5 Mei yang lalu. PT SIS membukukan penjualan sebesar 1.350 unit dari berbagai macam tipe, dengan kontribusi terbesar berasal dari penjualan All New Ertiga dan New Carry Pick Up.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pagelaran Telkomsel Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019 yang diadakan di JIExpo, Kemayoran tresmi berakhir Minggu (5/5/2019) lalu.

PT Suzuki Indomobil Sales (PT SIS) turut berpartisipasi pada ajang tersebut dengan menampilkan lini produk andalannya dan melakukan world premiere New Carry Pick Up.

Selama sebelas hari pameran, booth Suzuki berhasil menarik perhatian pengunjung dan sukses mendongkrak angka pemesanan kendaraan Suzuki hingga mencapai total 1.350 unit selama IIMS 2019.

4W Sales Director PT Suzuki Indomobil Sales, Makmur berterima kasih atas antusiasme seluruh pelanggan setia Suzuki selama ajang IIMS 2019.

Kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan konsumen kepada kami membuat capaian penjualan Suzuki mencapai ribuan unit.

"Prestasi ini tentunya memotivasi kami untuk terus menghadirkan berbagai program penjualan yang menarik serta menghadirkan beragam produk yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan seperti mobil Kebanggaan Keluarga, All New Ertiga dan juga Rajanya Pick Up, New Carry Pick Up,” ujar Makmur dalam rilisnya, Kamis siang (9/5/2019).

Dari berbagai tipe model yang dipasarkan Suzuki selama IIMS 2019, All New Ertiga masih memimpin penjualan mobil penumpang dengan raihan angka 620 unit atau sebesar 46 persen.

"Selain dilengkapi fitur yang mumpuni, aktivitas dirilisnya varian All New Ertiga Suzuki Sport berhasil memberikan kontribusi sebesar 21,5 persen dari total penjualan model All New Ertiga selama pameran," kata Makmur.

Posisi kedua ditempati mobil niaga andalan Suzuki dengan angka penjualan mencapai 454 unit.

Raihan tersebut didukung kehadiran New Carry Pick Up yang diluncurkan secara world premiere pada pembukaan IIMS 2019.