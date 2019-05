Mentan Mendapatkan Undangan Khusus Wapres Argentina ke Negaranya

TRIBUN-TIMUR.COM - Dalam kunjungan resminya di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (8/5) Wakil Presiden Argentina Gabriella Miechitti menyatakan sangat senang mendengar prestasi pembangunan pertanian Indonesia.

Secara khusus Gabriella mengundang Mentan Amran Sulaiman untuk datang ke Argentina untuk menghadiri Village Festival yang diadakan pada bulan Juni. Wapres akan menyuguhkan masakan khas tradisional Argentina di kediaman pribadinya.

Gabriella sangat terkejut Indonesia berhasil menghentikan impor jagung, bahkan mampu melakukan ekspor. Kedua negara sepakat untuk saling berbagi pengalaman di bidang pertanian.

"Kita mampu membalikkan impor jagung 3.6 juta ton menjadi ekspor ke beberapa negara. Ini karena kita menggunakan teknologi yang tepat, dan ibu Wapres sangat mengapresiasi kemajuan pertanian kita", kata Amran.

Indonesia bersedia berbagi pengalaman soal keberhasilan mencapai swasembada dalam waktu singkat melalui peningkatan produktivitas, manajemen pengairan, indeks pertanaman dan mekanisasi kepada Argentina.

Dalam pertemuan ini, Menteri Amran didampingi oleh Sekertaris Jenderal Kementan, Syukur Iwantoro, Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil, dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita. Sementara pihak Argentina juga diwakili oleh Secretary of Agriculture, Livestock and Fishery Guillermo Bernaudo, President of National Food Security and Quality Service Ricardo Negri, Deputy Head of Mission Leandro Waisman.

