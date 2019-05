Ketua PHRI Sulsel: Okupansi Hotel Selama Ramadan Diprediksi Turun 30-40 Persen

Suasana Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Aryaduta Makassar, PHRI dan Media di Poolside Area, Jl Somba Opu No 297 Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (8/5/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan (Sulsel) Anggiat Sinaga memprediksi okupansi hotel selama Ramadan hingga Idul Fitri 2019 turun 30-40 persen.

Menurutnya, kondisi pasar saat ini lesu dan hal kreatif apapun dilakukan sejumlah hotel di Makassar bahkan Sulsel nyaris tidak bisa mendongkrak okupansi.

"Hal kreatif apapun yang hotel lakukan, tetap saja tidak bisa mendongrak okupansi. Saya prediksi hampir semua hotel yang tergabung di PHRI Sulsel mengalami penurunan 30 sampai 40 persen selama ramadan hingga 10 hari setelah idul fitri," katanya pada Tribun Timur di sela-sela acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Aryaduta Makassar, PHRI dan Media Makassar di Poolside Area, Jl Somba Opu No 297 Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (8/5/2019).

Lebih lanjut dijelaskan, meskipun masing-masing hotel telah menawarkan paket kamar ataupun buka puasa yang menarik tetap saja tidak mempengaruhi.

"Harga kamar, harga makanan diturunkan selama ramadan. Masing-masing hadirkan promo all you can eat, promo gratis tetapi tetap saja tidak bisa menaikkan okupansi," ujarnya.

Bagi GM Hotel Claro Makassar ini, penyebab utamanya ialah acara meeting, workshop, wisuda dan event hiburan lainnya sepi selama ramadan.

"Acara buka puasa perusahaan, komunitas bisa saja menjadi salah satu alternatif menambah okupansi. Tetapi kita melihat saat ini lebih banyak yang suka menggelar acara buka bersama dengan sederhana di kantornya masing-masing. Saya sendiri tidak tau kenapa demikian padahal kan hotel-hotel di Makassar sudah menawarkan paket-paket lengkap dengan penceramah dan banyak lagi benefit lainnya," jelasnya.

Adapun target okupansi PHRI Sulsel di Ramadan 1440 Hijriyah ini ialah 35 persen.

Ramadan lalu optimis di angka 40-45 persen. Sementara di luar ramadan rerata hotel menargetkan 60-80 persen.

Laporan Wartawan Tribun Timur @umsconcit