TRIBUNWIKI: Ezra Miler Trending Topic Twitter Usai Berdandan di Met Gala 2019, Siapa Dia?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Ezzra Miller tampil begitu memukau saat acara Met Gala 2019.

Acara yang menampilkan dandanan unik para artis holliwood ini, dimanfaatkan oleh Ezzra Miller untuk tampi total.

Hal tersebut menarik perhatian warga net untuk berkomentar.

Ia tidak mengenakan pakaian unik, melainkan wajah dengan riasan banyak mata.

Aksi Ezzra Miller tersebut banyak diapresiasi oleh warganet.

Ezra Miller ()

Ia hadir dengan mengenakan topeng polos lalu membukanya saat kamera tertuju padanya dan memperlihatkan makeup mata yang banyak.

Dilansir dari wikipedia, Ezra Matthew Miller lahir 30 September 1992.

Ia adalah aktor dan penyanyi Amerika.

Debut film fitur Miller adalah di Afterschool (2008).

Miller membintangi Kevin dalam drama We Need to Talk About Kevin (2011) dan ikut membintangi film adaptasi The Perks of Being a Wallflower (2012).