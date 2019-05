Kerajaan Inggris Dapat Anggota Baru, Meghan Markle dan Pangeran Harry Dianugerahi Bayi Laki-laki 

Page Six

TRIBUN-TIMUR.COM-Penantian rakyat Inggris akan kehadiran anggota baru keluarga kerajaan akhirnya berakhir.

Keluarga kerajaan Inggris resmi mendapat anggota baru usai Megan Markle telah melahirkan putra pertamanya bersama Pangeran Harry, Senin (6/5/2019) pagi waktu setempat.

Kelahiran putra pasangan The Duke and Duchess of Sussex tersebut diumumkan pihak istana Kerajaan Inggris melalui akun Instagram @sussexroyal.

“Dengan gembira kami umumkan bahwa Yang Mulia The Duke and Duchess of Sussex menyambut anak pertama mereka pada pagi hari tanggal 6 Mei 2019. Putra Yang Mulia lahir dengan berat 3,2 kilogram. Bayi dan ibunya dalam kondisi sehat dan pasangan ini mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah berbagi kegembiraan dan dukungan selama waktu yang istimewa ini. Informasi lebih detil akan dibagi dalam beberapa hari ke depan.”

Demikian pengumuman kelahiran tersebut. Untuk pertama kalinya pula gender bayi Meghan dan Harry diungkapkan ke publik.

Selama ini mereka memang menyimpannya dari publik dan media. Nama sang bayi belum diumumkan.

Hal ini memang tradisi kerajaan, sama halnya seperti anak-anak Pangeran William dan Kate Middleton.

Dua hari setelah persalinan baru nama Pangeran George dan Putri Charlotte diumumkan.

Sementara nama Pangeran Louis diumumkan empat hari setelah lahir. Belum jelas juga apakah Ratu akan memberikan gelar bagi bayi Meghan dan Harry.

Saat ini, hanya anak-anak Pangeran William yang diberikan gelar Putri dan Pangeran secara otomatis setelah lahir, karena mereka yang paling dekat dengan urutan tahta kerajaan.