TRIBUN-TIMUR.COM - Liverpool dan Manchester City Unggah Ucapan Ramadan di Instagram, Ini yang Terjadi di Akun Official

Ada apa? Tiba-tiba akun Instagram klub sepakbola raksasa Liga Inggris, Mancheste City dan Liverpool jadi sorotan.

Dua tim yang kini tengah bersaing memperebutkan tahta juara liga Inggris banjir like dan komentar di akun Instagram officialnya.

Akun resmi Liverpool yakni @liverpoolfc yang mengunggah dukungan terhadap pelaksanaan ibadah Ramadan, Senin (6/5) pagi WIB.

Dalam tempo 11 jam sudah memperoleh 288K (288.000) like dan lebih dari 7000 komentar. Akun Liverpool ini memiliki 14,juta follower.

Tayangan yang memiliki like lebih dari ucapan Ramadan Karem adalah ketika Divock Origi menjadi penentu kemenangan dalam laga melawan Newcastle 3-2.

Origi adalah pengganti Mohamed Salah yang cedera. Ia mencetak gol menit-menit terakhir ketika laga dengan skor 2-2 bertahan lama.

Sejumlah follower mengucapkan doa semoga Liverpool juara Liga Inggris musim ini.

Sekitar satu jam sebelumnya, akun instagram Manchester City yakni @Mancity juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.

"Ramadan Kareem to all our fans around the world!"