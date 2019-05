Begini Kabar Sulis 'Cinta Rasul' Sekarang, Ada Berita Bahagia dan Kabar Buruk Menerpa

Begini Kabar Sulis 'Cinta Rasul' Sekarang, Ada Berita Bahagia dan Sedih

Masih ingat dengan Sulis, penyanyi cilik yang kerap melantunkan shalawat Nabi?

Ya, di awal-awal tahun 2000-an Sulis adalah penyanyi yang kerap muncul setiap ramadan datang.

Duetnya dengan Haddad Alwi begitu digemari tak hanya anak-anak seusianya tapi juga orang dewasa.

Lalu bagaimana kabarnya sekarang?

Kini ia mulai jarang tampil di layar kaca meski tetap eksis bernyanyi.

Terbaru Sulis meluncurkan lagu terbarunya berjudul 'Maulaya'.

Di awal puasa 2019, Sulis tampil di Surabaya.

"Surabaya will be the first city to start perform..mengawali puasa di kota Surabaya..Bismillaahi tawakaltu 'alallaah.... ,"tulisnya.

Sulis telah menikah dengan pria bernama Alfin Febryan Karim pada 6 Juni 2014.