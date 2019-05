Video:Manajemen Four Point Makassar Kenalkan Chef Tamu Selama Ramadan, Mohammed Salameh

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Hotel Four Points by Sheraton Makassar, memperkenalkan Arabic Chef dari Hotel W Amman Jordan, Mohammed Salameh kepada awak media di di Wrapped, area Lobby Hotel Four Points, Jl Andi Djemma No 130 Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (4/5/2019).

Hadir langsung pada jumpa pers tersebut General Manager, I Gede Sujana, Executive Chef M Suwanta dan serta Chef tamu dari Jordan Mohammed Salameh.

Baca: Ingin Terlihat Segar dan Cantik? Yuk Perawatan Filler di House Of Dura

Baca: Nasdem Kunci 2 Kursi di Dapil Dua Mamuju, Berikut Perolehan Suaranya

"Yang berbeda dari ramadan kali ini ialah, menu buka puasa ala-ala Timur Tengah. Agar rasa lebih otentik kita datangkan langsung Chef dari Timur Tengah di sini," katanya.

Menurut I Gede, menghadirkan menu Timur Tengah bukan berarti melupakan menu khas Makassar.

Melainkan akan dikombinasikan lalu disajikan dalam bentuk buffet mulai pukul 17.30-21.00 wita di The Eatery Restaurant lantai 1.

"Chef Mohammed Salameh akan berada di Four Point hingga minggu ketiga ramadan. Tentunya yang tak bisa dilewatkan ialah aksi live cooking, sehingga tamu bisa melihat langsung," tuturnya.

Sementara Chef Mohammed Salameh mengatakan, selama di Four Point ia akan menyajikan menu-menu khas Timur Tengah menggunakan bahan-bahan lokal Makassar.

"Semua bahannya tetap dari Makassar, yang beda mungkin cara masak dan raciknya yang tentunya memiliki khas tersendiri," katanya laki-laki yang baru pertama kali ke Indonesia ini.

Suasana merias wajah dengan “trik cantik tanpa cukur alis” diperagakan klabers MuA Makassar, Imhe, di upper ground Mal Nipah Makassar, 4 Mei 2019 (Mr Green Production)

Setelah sesi perkenlan, Chef Mohammed Salameh kemudian menunjukkan aksinya memasak di hadapan media.

Ia juga tampak menjelaskan, bahan serta bumbu yang dimaskukkan dalam hidangan tersebut.

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur: