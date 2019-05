TRIBUNWIKI: Segera Comeback dari Wamil, Ini Profil Kyuhyun Suju

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Member Super Junior, Cho Kyuhyun akan segera mengakhiri program wajib militernya.

Ia turut memberikan pesan manis kepada para penggemarnya yang telah setia menunggu.

Dalam pesan tersebut ia juga menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa menjumpai para fansnya dalam kurun waktu yang lama.

Namun, ia berjanji akan segera comeback dan berkarya.

Seperti dilansir dari Tribun Solo, Sabtu (4/5/2019), ia menyebut, unggahannya itu sebagai unggahan terakhir sebelum mengakhiri wamil.

Anggota boygroup naungan SM Entertainment ini pun mengucapkan terima kasihnya kepada penggemar karena tetap setia menunggunya selama dua tahun terakhir.

Begini pesan yang ia tuliskan:

This will be my last post as a public service worker.

(Ini akan menjadi unggahan terakhirku sebelum aku mengakhiri wamilku sebagai pelayan publik)

Thank you for waiting during the past two years.

(Terima kasih sudah menunggu selama kurang lebih dua tahun)

Unfortunately, I don’t think I’ll be able to say hi on the day of my discharge.

(Sayangnya, aku pikir tidak akan bisa menyapa kalian pada hari kepulanganku)