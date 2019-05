Sehari Sebelum Ramadhan, Segini Harga Sembako di Selayar

TRIBUNSELAYAR.COM, BENTENG- Harga sembako di Pasar TPI, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, mengalami kenaikan sehari menjelang ramadhan.

Pedagang di TPI Santi mengatakan, harga sembako di Selayar mengalami kenaikan sejak lima hari lalu.

Adapun harga yang naik seperti, cabe rawit sebelumnya Rp10 ribu per liter, kini naik menjadi Rp 25 ribu per liter. Sedangkan cabe keriting sebelumnya Rp 20 ribu per Kg, naik Rp 45 ribu / Kg.

"Untuk harga telur ayam ras Rp 38 ribu per rak, menjadi Rp 46 ribu per rak. Kalau harga eceran dijual sebelumnya Rp 10 ribu dapat 7 butir, sekarang Rp 10 ribu dapat 6 butir," ujar Santi, Minggu (5/5/2019).

Semantara, harga bawang merah Rp 15 ribu/ Kg, kini naik menjadi Rp 30 ribu /Kg. Begitupula harga bawang putih Rp 18 ribu / Kg, naik Rp 50 ribu/ Kg.

Ia memperkirakan harga baru akan kembali stabil setelah lebaran.

Pedagang bumbu dapur Ririn daeng Ngada di Pasar Karisa Jl Pahlawan, kecamatan Binamu Jeneponto, Minggu (5/5/2019). (Ikbal Nurkarim/Tribun Timur)

Sekedar diketahui bahwa semua pasokan sembako diambil di Kabupaten Bantaeng.

Laporan Wartawan TribunSelayar.com, Nurwahidah, IG: @ nur_wahidah_saleh

