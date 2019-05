Live Streaming BeIN Sports Liga Inggris Huddersfield Town vs Manchester United skor 0-1

Live BeIN Sports Sementara Berlangsung Skor 0-1 Link Live Streaming Hudderfield Town vs MU

TRIBUN-TIMUR.COM - Sedang berlangsung Huddersfield Town vs Manchester United Liga Inggris.

Skor sementara 0-1.

Manchester United unggul cepat Mctominay menit 8.

Nonton sekarang Live Streaming BeIN Sports Huddersfield Town vs Manchester United

Saksikan siaran langsung dan live streaming Huddersfield vs Manchester United (Man United) di Liga Inggris malam ini di pekan 37, Minggu (5/5/2019).

Laga Huddersfield vs Manchester United akan disiarkan langsung di beIN Sport 2. Live Streaming Huddersfield vs Manchester United juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Huddersfield vs Man United juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Huddersfield vs Manchester United live Bein Sports 2 digelar di markas stadion Kirklees markas Huddersfield mulai pukul 20.00 WIB.

Manchester United tertinggal tiga poin dari Chelsea di peringkat 4. Jika ingin menembus empat besar, MU perlu memenangi dua laga tersisa sambil berharap Chelsea dan Arsenal kehilangan angka.

Head to Head Huddersfield Town vs Manchester United :

26 Des 2018, Manchester United 3–1 Huddersfield Town

03 Feb 2018, Manchester United 2–0 Huddersfield Town

21 Okt 2017, Huddersfield Town 2–1 Manchester United