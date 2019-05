VIDEO: Kalla Toyota Pacu Layanan Tukar Tambah, Hadirkan Program Toyota Drive

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Kalla Toyota founder Dealer Toyota di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara menggelar public display di atrium Mal Ratu Indah (MaRI) Jl Dr Sam Ratulangi Makassar selama lima hari (1-5/5/2019).

Bertajuk 'Lebih Mudah Punya Toyota', Kalla Toyota hadir menampilkan line up unggulan seperti Toyota New Agya, New Calya, New Avanza, New Yaris dan New Rush.

Tak hanya itu, beragam program seperti Toyota Hadiah Ramadhan (THR), Pre Holiday Campaign, dan terbaru Toyota Deal The Right Value (Drive) siap memanja customer dan calon customer Toyota.

Manajemen Kalla Automotif Sjaiful Kasim mengatakan, Toyota Drive merupakan paket spesial kredit kendaraan dengan angsuran sangat ringan yang dilengkapi paket servis berkala dengan jaminan buy back guarantee.

"Memang, untuk tukar tambah mobil lama menjadi mobil baru masih sedikit. Namun kita lihat saat ini potensinya besar. Kami pun tawarkan program tersebut," ujarnya dalam jumpa pers di Atrium MaRI, Kamis siang (2/5/2019).

Seperti apa lengkapnya? Yuk nonton videonya.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad