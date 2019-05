Bupati Sigi Sulteng Janji Beri Bantuan Rumah ke Korban Banjir

TRIBUNPALU.COM, SIGI - Korban banjir bandang di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, yang rumahnya tertimbun atau hanyut akan dibangunkan hunian sementara.

Hal itu diungkapkan "Nantinya dari data yang ada, posisinya sama dengan korban bencana gempa, jadi otomatis mereka dibuatkan hunian sementara," katanya., Irwan Lapata, Jumat (3/5/2019).

Sekitar 11 hektare lahan yang telah disiapkan untuk merelokasi warga korban banjir bandang di Desa Bangga Kecamatan Dolo Selatan itu.

Namun belum diketahui dimana lokasi persis untuk menempatkan 696 Kepala Keluarga tersebut.

"Beberapa waktu lalu dilakukan pembahasan mengenai lahan relokasi korban," jelas Irwan.

Namun Irwan berharap pendataan korban bencana banjir bandang ini harus valid by name by adres.

Khususnya penduduk bagi penduduk yang terdampak langsung, yang menyebabkan rumah tak dapat ditempati lagi.

"Data yang ada akan kita infentarisir kemudian diusulkan ke Pemerintah Provinsi, termasuk BNPB," tuturnya.

Saat ini, ratusan KK korban banjir bandang Desa Bangga sudah mengungsi di beberapa desa tetangga.