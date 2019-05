TRIBUNWIKI - Sosok Chewbacca yang Diperankan Peter Mayhew, Trending Topic Twitter! Ini Karakternya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Peter Mayhew meninggal dunia, Jumat (3/5/2019).

Kabar meninggalnya menjadi trending topic di google dan kanal twitter.

Tidak hanya itu, banyak yang kembali mengenang aktingnya saat memerankan karakter Chewbacca dalam film Star Wars.

Begini ulasan karakternya

Dilansir dari wikipedia, Chewbacca dijuluki "Chewie", adalah karakter fiksi dalam franchise Star Wars. Dia adalah Wookiee, spesies biped tinggi, berbulu dan cerdas dari planet Kashyyyk.

Chewbacca adalah teman setia dan jodoh pertama Han Solo, dan melayani sebagai co-pilot di pesawat ruang angkasa Solo, Millennium Falcon.

Dalam film-film kisah utama, Chewbacca diperankan oleh Peter Mayhew dari episode III hingga VII (Mayhew berbagi peran dengan badannya ganda, Joonas Suotamo, dalam Episode VII).

Suotamo mengambil alih peran sendirian dalam Star Wars: The Last Jedi dan mengulangi peran di Solo: A Star Wars Story dan Star Wars: The Rise of Skywalker.

Karakter ini juga muncul di televisi, buku, komik, dan video game.

Karakter