TRIBUNWIKI - Resmi Rilis, Ini Spesifikasi Smartphone Infinix Smart 3 Plus, Harga di Bawah Rp1,5 Juta
TRIBUNWIKI - Resmi Dirilis, Ini Spesifikasi Smartphone Infinix Smart3 Plus Harga di Bawah Rp1,5 Juta
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kabar gembira untuk para penggila smartphone Android.
Infinix resmi memperkenalkan android terbarunya yaitu Infinix Smart3 Plus, Kamis (2/5/2019).
Ponselnya dibanderol dengan harga Rp 1.299.000, tidak sampai dua jutaan loh.
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Handphone ini sudah bisa dipesan melalui flash sale mulai tanggal 7 mei pukul 10.00 wita di Lazada, sama halnya dengan Infinix Hot 7 Pro.
Untungnya, order melalui Lazada para calon pembeli akan mendapat potongan harga Rp 200 ribu.
Berikut Spesifikasi Infinix Smart 3 Plus dilansir dari GSMArena dan Kompas.com.
Teknologi Jaringan: GSM / HSPA / LTE
Peluncuran: Maret 2019
Status Tersedia. Dirilis 2019, April
Dimensi body: 157 x 76 x 7,8 mm (6,18 x 2,99 x 0,31 in)
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