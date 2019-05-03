TRIBUNWIKI - Resmi Rilis, Ini Spesifikasi Smartphone Infinix Smart 3 Plus, Harga di Bawah Rp1,5 Juta

TRIBUNWIKI - Resmi Dirilis, Ini Spesifikasi Smartphone Infinix Smart3 Plus Harga di Bawah Rp1,5 Juta

TRIBUNWIKI - Resmi Rilis, Ini Spesifikasi Smartphone Infinix Smart 3 Plus, Harga di Bawah Rp1,5 Juta
dok Infinix Smart 3 Plus
Infinix Smart 3 Plus 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kabar gembira untuk para penggila smartphone Android.

Infinix resmi memperkenalkan android terbarunya yaitu Infinix Smart3 Plus, Kamis (2/5/2019).

Ponselnya dibanderol dengan harga Rp 1.299.000, tidak sampai dua jutaan loh.

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Handphone ini sudah bisa dipesan melalui flash sale mulai tanggal 7 mei pukul 10.00 wita di Lazada, sama halnya dengan Infinix Hot 7 Pro.

Untungnya, order melalui Lazada para calon pembeli akan mendapat potongan harga Rp 200 ribu.

Infinix Hot S3X
Infinix Hot S3X (YouTube)

Berikut Spesifikasi Infinix Smart 3 Plus dilansir dari GSMArena dan Kompas.com.

Teknologi Jaringan: GSM / HSPA / LTE

Peluncuran: Maret 2019

Status Tersedia. Dirilis 2019, April

Dimensi body: 157 x 76 x 7,8 mm (6,18 x 2,99 x 0,31 in)

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TRIBUNWIKI
Smartphone
Infinix Smart 3 Plus
Infinix
Spesifikasi Infinix Smart 3 Plus
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Penulis: Desi Triana Aswan
Editor: Arif Fuddin Usman
Sumber: Tribun Timur
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