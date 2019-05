Persib Resmi Datangkan Robert Rene Alberts, ini Postingan Perpisahan Miljan Radovic & Reaksi Bobotoh

Persib Bandung Resmi Datangkan Robert Rene Alberts, ini Postingan Perpisahan Miljan Radovic & Reaksi Bobotoh

TRIBUN-TIMUR.COM - Pelatih Persib Bandung Miljan Radovic kini resmi hengkang dari klub Maung Bandung.

Melalui Instagram, Miljan Radovic pun membuat postingan terbaru yang mengundang komentar bobotoh.

Miljan Radovic menuliskan ucapan terima kasih untuk pemain, hingga manajemen Persib Bandung.

Selain itu, ucapan terima kasih pun diucapkannya untuk awak media dan bobotoh.

Ia mengaku, merasa senang sekaligus bangga selama bekerja untuk Persib Bandung.

Kemudian, Miljan Radovic menyebut, Persib Bandung akan selalu ada di dalam hatinya.

Postingan Miljan Radoavic diserbu bobotoh setelah resmi tinggalkan Persib Bandung. (Tribunkaltim.co/ Nevrianto Prasetyo)

Berikut ini pesan haru yang dituliskan Miljan Radovic.

"Thanks to all the players, trainers, staff, management, bobotoh, media

It was nice working with you...

I'm proud of everything...

Persib will always be in my heart!

Sampai jumpa!

#persib