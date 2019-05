FOTO:Konferensi Forum For International Tourism and The Environment (FITE) 2019

abdiwan/tribuntimur.com

Kedutaan Perancis dan IFI bekerjasama Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Makassar menggelar konferensi Forum for International Tourism and the Environment (FITE) 2019 di Balairung I Wayan Bendi, Kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Makassar, Jl Gunung Rinjani No 1, Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (2/5/2019). Kegiatan ini Dihadirkan langsung pembicara nasional dan internasional yang bergelut dalam bidang Pariwisata seperti Naniek Herkantiningsih, Ronan Le Baccon, Andi Januar, M Riza Asha Damanik dan lainnya.