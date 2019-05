Berbagi Berkah, Telkomsel Salurkan 3 Ton Kurma di Masjid Al Markaz Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1440 Hijriah, Telkomsel bagi-bagi takjil berupa 24 ton kurma.

24 ton Kurma in diserahkan kepada 20 masjid di berbagai wilayah yang mewakili daerah dari ujung Barat sampai ujung Timur Indonesia.

Masjid Al Markaz Al Islami Makassar, termasuk salah satu diantaranya yang mendapat sumbangan kurma dengan jumlah tiga ton.

Baca: ANIMASI Nussa dan Rara Bakal Tayang Selama Ramadan, Ini Jadwal dan Orang-orang Dibalik Suksesnya

Baca: Ramadan dan Mudik 2019 dengan 10 Ribu BTS LTE Telkomsel

Bantuan kurma ini merupakan salah satu cara Telkomsel untuk menyebarkan kebahagiaan untuk masyarakat umum, khususnya umat muslim, untuk berbuka puasa di bulan Ramadhan.

Sermentara masjid lain yang juga memperoleh bantuan kurma diantaranya Masjid Raya Baiturrahman Aceh, Masjid Al Mashun Medan, Masjid Raya Padang, Masjid Istiqlal Jakarta.

Kemudian Masjid At Taqwa Cirebon, Masjid Agung Jawa Tengah Semarang, Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, Masjid Agung Bangkalan Madura, Masjid At Taqwa Mataram, Masjid At Taqwa Balikpapan.

Selanjutnya Masjid Al Munawar Ternate, Masjid Agung Nurul Yaqin Waisai Raja Ampat, Masjid Agung Babussalam Timika, Masjid Tarqiah Taqwa Jakarta, Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Masjid Raya di Banten, Masjid Raya di Jabar dan Masjid Raya di Yogyakarta.

Direktur Utama Telkomsel, Ririek Adriansyah mengatakan, pembagian takjil ini sesuai dengan semangat Ramadhan dan Idul Fitri Telkomsel di tahun 2019 ini yaitu 'Sebarkan Kebahagiaan.

"Kami berharap bantuan kurma ini dapat memberikan manfaat yang mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat luas di berbagai wilayah di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang dalam waktu dekat akan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan," ungkapnya, Junat (3/5/15).

Baca: Selama Mei, FIFGroup Tawarkan DP Nol Rupiah untuk Pembiayaan Umrah

Lebih lanjut, Ririek sapaan akrabnya menambahkan, melalui bantuan kurma ini, Telkomsel juga bermaksud untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat .