Benarkah Richard Kyle Sudah Melamar Jessica Iskandar? Ini Fakta-faktanya, Jedar Dipeluk di Pantai

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR,- Beredar luas video lamaran Richard Kyle untuk Jessica Iskandar.

Tribun Timur akhirnya menemukan jawabnnya di akun istagram keduanya.

Baca: Jessica Iskandar Foto Baring Bareng Pacar Jadi Sorotan, Netter Kok Sebut Syahrini & Reino Barack

Baca: TRIBUNWIKI: Sering Foto Mesra sama Chika Jessica, Siapa Dwi Andihka? Ini Profilnya, Ternyata Mantan

Di akun instagram Richard Kyle @richo_kyle diunggah dua foto.

Foto pertama ada tangan kiri Richo yang bertuliskan 'SHE SAID YES' memegang tangan Jessica Iskandar.

Difoto ini, wajah dan badan Jessica sedikit blur sehingga yang nampak hanya tangan Jedar sapaannya Jessica Iskandar dengan cicin melingkar di jari manisnya.

Lalu pada foto kedua, Richo hanya memposting foto jari manis Jessica dengan gambar cincin yang sangat jelas.

Terlihat batu cincin seperti berlian.

Baca: NONTON Malam Ini Final Result LIDA 2019, Faul Aceh Pimpin Perolehan SMS, Akankah Puput Sulsel Juara?

Baca: Rahasia Kecerdasan Mahfud MD, Belajar di Kuburan dan Sebut Mantan Presiden Ini Berjasa di Hidupnya

Dengan berbahasa Inggris, Richo bubuhi caption yang berarti

'Saya adalah pria paling beruntung!! Saya ingin berterima kasih kepada keluarga yang selalu mendukung kami dan terkhusus untuk @mthouvenot yang telah menemukan cincin yang indah ini'

Lamaran ini semakin kuat dengan postingan Jessica Iskandar di akun instagramnya @inijedar.