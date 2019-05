Artis Gracia Indri Nikah Lagi dan Siapa Suaminya? Ternyata Begini Fakta Dia Bergaun Pengantin

TRIBUN-TIMUR.COM - Artis Gracia Indri menikah lagi? Ternyata begini faktanya terkait foto baru dia berganun pengantin.

Artis peran dan presenter Gracia Indri (29) belum lama ini mengunggah foto dirinya sedang mengenakan gaun pengantin melalui akun Instagram miliknya @graciaz14.

"Be Nice. Be Good. Be Happy. Be Healthy. Be be be yang lainnya!! Begitu juga buat kalian netijen!!" tulis Gracia Indri dalam keterangan foto tersebut.

Terkait dengan foto tersebut, berikut sejumlah komentar yang muncul.

Pengelola akun @young_lex18 menulis komentar, "Cucok, tingga nganten cowonya mane nih."

Pengelola akun @reyzacarlos menulis komentar, "Happy wedding bebb."

Pengelola akun @catharinasulyshervin menulis komentar, "Tuhan beri pasangan seiman utk cewek cantik ini."

Pengelola akun @herlincenope menulis komentar, "Semoga cepat dapat jodoh ya.TUHAN BERKATI."

Pengelola akun @baiqarainges menulis komentar, "Y Allah luar biasa Tuhan sudh menciptakan mahluk yg bgtu indah...buat sang mantan rasain luuu ..."

Pengelola akun @emmaherlina84 menulis komentar, "Ohh ya ampun.. Sumpah cantik bgt kak.."