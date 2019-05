Lionel Messi Cetak 600 Gol untuk Barcelona, Liverpool Korban Ke-32 di Liga Champions, Ini Daftarnya

TRIBUN-TIMUR.COM - Megabintang Lionel Messi mencetak sejarah dengan membukukan gol ke-600 bagi satu klub, Barcelona, Kamis (2/5/2019) dini hari.

Messi mencetak sejarah tersebut dengan sangat indah. Lesatan freekick yang dilakukannya membuat gawang Liverpool bobol pada laga leg pertama semifinal Liga Champions.

Pada laga Barcelona vs Liverpool ini, Lionel Messi menunjukkan kenapa ia banyak disebut sebagai GOAT (Greatest Of All Time atau terbaik sepanjang masa).

Baca: Hasil Liga Champions - 2 Gol Messi, 1 Gol Suarez, Buat Liverpool Sulit di Leg 2, Ini Video Gol-gol

Baca: UPDATE Real Count C1 KPU, 2 Mei 2019, Data TPS 61% - Suara TPS Bali 92,5%, Prabowo Hanya Raih 8,82%

Penyerang mungil asal Argentina itu membukukan dua gol ke gawang Liverpool pada laga yang digelar di Camp Nou Stadium tersebut.

Gol kedua Lionel Messi pada laga itu adalah yang ke-600 dari 683 laga selama memperkuat Barcelona.

Uniknya, ia mencetak gol perdana ke gawang Albacete persis 14 tahun silam pada 1 Mei 2005.

LIHAT GOL-GOL MESSI:

Gol tembakan bebas Lionel Messi itu adalah yang kedelapan baginya di semua kompetisi musim ini, terbaik sepanjang kariernya.

Dan tentu saja, tak ada yang menyamai capaian gol dari free kick pada musim ini.



Rataan 43 Gol Per Musim

Aksi Messi sekaligus memastikan kemenangan 3-0 Barcelona di ajang leg pertama semifinal Liga Champions ini.