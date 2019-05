KPK dan BPJS Datangi Kampus Unhas, Ini Tujuannya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama BPJS Ketenagakerjaan bersosialisasi di Gedung Baruga AP Pettarani, Universitas Hasanuddin (Unhas) Jl Perintis Kemerdekaan Makassar, Kamis (2/5/2019).

KPK in Assosiate With BPJS Ketenagakerjaan Goes to Campus mengangkat tema 'Membangun Generasi Positif' yang diperuntukkan kepada masyarakat umum, khususnya mahasiswa.

Hadir Penasehat KPK Sarwono Sutikno, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan E Ilyas Lubis, Sekretaris Universitas Hasanuddin Prof Nasaruddin Salam dan lebih 1.000 peserta.

Kegiatan ini merupakan agenda tahunan KPK untuk melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat.

Dimana dalam pelaksanaannya KPK tidak sendiri.

KPK berkerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya bersama BPJS Ketenagakerjaan.

Acara seperti ini dikemas dengan konsep yang menarik agar lebih mudah dimengerti masyarakat, khususnya mahasiswa, seperti dengan menggunakan media buku, film, boardgames, dan sebagainya.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan E Ilyas Lubis mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi tentang nilai-nilai integritas.

Selain itu, upaya pencegahan korupsi, implementasi pencegahan korupsi kepada masyarakat terutama kaum muda dengan cara yang kreatif dan mudah diterima.

"Acara ini juga diselenggarakan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya untuk kesiapan menghadapi dunia kerja bagi para calon pekerja," kata Ilyas dalam rilisnya Kamis malam (2/5/2019).