200 Peserta Ramaikan FITE 2019 di Poltekpar Makassar

Sukmawati/Tribun Timur

Suasana Forum for International Tourism and The Environment (FIRE) 2019 di Balairung I Wayan Bendi, Kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Makassar, Jl Gunung Rinjani No 1, Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis-Jumat (2-3/5/2019).