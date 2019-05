TRIBUNWIKI: Cover Lagu On My Way Alan Walker, Hanin Dhya Jadi Trending YouTube, Ini Profilnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Hanin Dhya sukses menarik perhatian para warganet.

Hanin mencover lagu On My Way dari Alan Walker hingga menjadi trending di youtube.

Lagu tersebut merupakan soundtrack juga dari game PUBG.

Dalam cover tersebut, Hanin begitu nampak santai dan sederhana dengan kaos yang dikenakannya.

Rambutnya di biarkan terurai panjang, dan terlihat manis.

Hanin bernyanyi menggunakan karakternya sendiri, sehingga hal tersebut menjadi ciri khasnya.

Hingga hari ini video cover dari Hanin telah di tonton sebanyak 5 juta viewers.

Padahal video tersebut baru terposting beberapa waktu lalu, tepatnya Kamis (25/4/2019).

Untuk diketahui Hanin memang selalu mencover lagu-lagu yang sedang trend.

Hanin memang selalu sukses membawa pendengarnya jatuh hati pada suara lembutnya.

Terbukti dari jumlah subscribernya saat ini mencapai 2.7 juta, Rabu (1/5/2019).