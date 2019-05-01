Cuma Satu Kursi di Lumbung Beringin, Deng Ical Bilang Begini

Partai Demokrat Sulawesi Selatan dipastikan mengontrol satu kursi DPRD Sulsel di Dapil VII Sulsel.

Cuma Satu Kursi di Lumbung Beringin, Deng Ical Bilang Begini
abd azis/tribun-timur.com
Ketua Harian Bappilu DPD I Partai Golkar Sulsel, Syamsu Rizal MI, mengatakan, hasil itu bukan penentu. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Partai Demokrat Sulawesi Selatan dipastikan mengontrol satu kursi DPRD Sulsel di Dapil VII Sulsel.

Berdasarkan hasil hitung suara Pilpres dan Pileg 2019 yang dipublish melalui website KPU (pemilu2019.kpu.go.id), Rabu (1/5/2019). Data input from C1 100 persen.

Partai bentukan Preisen RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono mengantongi 31.602 suara.

Syahrir yang memperoleh suara terbanyak di internal partainya berhak mewakili partai Demokrat sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Dapil VII, meliputi Bone.

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Enam parpol peserta Pemilu 2019 di Dapil VII yang lebih awal mengamankan masing-masing satu kursi adalah Golkar, Gerindra, PAN, Nasdem, PDIP, dan PKS.

Hal itu berdasarkan real count hasil Pemilu 2019 yang dipublish di Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU RI, Rabu.

Partai besutan Airlangga Hartarto yang diprediksi mengontrol dua kursi di Dapil VII Sulsel pupus setelah Demokrat mendapat 31.602 suara atau 9,86 persen suara.

Adapun caleg partai Golkar yang berpotensi duduk di parlemen jika Golkar mendapatkan dua kursi adalah Muhammad Zunnun Armin NH. Zunnun merupakan putra Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel HAM Nurdin Halid.

Terkait perolehan kursi Golkar di Dapil VII Sulsel, Ketua Harian Bappilu DPD I Partai Golkar Sulsel, Syamsu Rizal MI, mengatakan, hasil itu bukan penentu.

Namun Golkar, kata Wakil Wali Kota Makassar itu menghargai semua pendapat maupun klaim dari semua pihak. "Kita tetap optimis dapat dua kursi di Dapil VII Sulsel," kata Deng Ical sapaannya kepada Tribun di Makassar, Rabu (1/5/2019) sore.

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Pilpres 2019
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Penulis: Abdul Azis
Editor: Ansar
Sumber: Tribun Timur
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