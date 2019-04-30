Video Cuplikan Gol PSM Makassar vs Home United, Guy Junior Penentu Juku Eja Lolos ke Semifinal

Hasil Pertandingan & Cuplikan Gol PSM Makassar vs Home United, Guy Junior Penentu Juku Eja Lolos ke Semifinal Zona ASEAN Piala AFC 2019

Video Cuplikan Gol PSM Makassar vs Home United, Guy Junior Penentu Juku Eja Lolos ke Semifinal
Instagram @indonesia.highlightid
Hasil Pertandingan & Cuplikan Gol PSM vs Home United 

Hasil Pertandingan & cuplikan gol PSM Makassar vs Home United, Guy Junior Penentu Juku Eja Lolos ke Semifinal Zona ASEAN Piala AFC 2019

TRIBUN-TIMUR.COM - Hasil akhir PSM Makassar vs Home United, Juku Eja menang dramatis 3-2 Selasa (30/4/2019) pukul 15.00 WIB.

Berikut adalah hasil akhir laga antara PSM Makassar menghadapi Home United di Piala AFC.

PSM Makassar menang 3-2 melalui gol dari Klok di menit 58, 68 serta satu gol dari Guy Junior di menit 87.

Sedangkan gol dari Home United dicetak oleh Hafiz Nor di menit 51 dan 53.

Dengan hasil ini PSM Makassar Lolos ke Semifinal akrena unggul head to head dari Kaya FC di posisi kedua.

Laga ini digelar di Stadion Pakansari, Bogor.

 

PSM Makassar yang bertindak sebagai tuan rumah bermain menyerang sejak menit awal babak pertama.

PSM tampil percaya diri dengan komposisi terbaik mereka namun berulang kali serangan mereka terburu-buru dan gagal menghasilkan gol.

Sedangkan Home United bermain defensif dan menyerang memanfaatkan serangan balik cepat.

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
PSM Makassar
Home United
Guy Junior
cuplikan gol
Baca Juga
Editor: Ilham Arsyam
Ikuti kami di
Video Pilihan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan