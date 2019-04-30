Video Cuplikan Gol PSM Makassar vs Home United, Guy Junior Penentu Juku Eja Lolos ke Semifinal
Hasil Pertandingan & Cuplikan Gol PSM Makassar vs Home United, Guy Junior Penentu Juku Eja Lolos ke Semifinal Zona ASEAN Piala AFC 2019
Hasil Pertandingan & cuplikan gol PSM Makassar vs Home United, Guy Junior Penentu Juku Eja Lolos ke Semifinal Zona ASEAN Piala AFC 2019
TRIBUN-TIMUR.COM - Hasil akhir PSM Makassar vs Home United, Juku Eja menang dramatis 3-2 Selasa (30/4/2019) pukul 15.00 WIB.
Berikut adalah hasil akhir laga antara PSM Makassar menghadapi Home United di Piala AFC.
PSM Makassar menang 3-2 melalui gol dari Klok di menit 58, 68 serta satu gol dari Guy Junior di menit 87.
Sedangkan gol dari Home United dicetak oleh Hafiz Nor di menit 51 dan 53.
Dengan hasil ini PSM Makassar Lolos ke Semifinal akrena unggul head to head dari Kaya FC di posisi kedua.
Laga ini digelar di Stadion Pakansari, Bogor.
PSM Makassar yang bertindak sebagai tuan rumah bermain menyerang sejak menit awal babak pertama.
PSM tampil percaya diri dengan komposisi terbaik mereka namun berulang kali serangan mereka terburu-buru dan gagal menghasilkan gol.
Sedangkan Home United bermain defensif dan menyerang memanfaatkan serangan balik cepat.
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