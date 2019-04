TRIBUNWIKI: Night King Jadi Trending Topic di Twitter, Ini Sejarah dan Profil Karakternya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Keseruan film Game Of Thrones selalu dinantikan oleh para penggemarnya.

Hal tersebut terbutki dari beberapa trending topic baik google atau pun twitter dari karakter-karakter yang muncul dalam film tersebut.

Karakter fiksi dalam film Game Of Thrones pada seasons 8 berhasil membunuh Night King.

Banyak yang akhirnya membahas hal tersebut, termasuk karakter Night King karena telah terbunuh.

Banyaknya cuitan warganet di kanal twitter, akhirnya Night King menjadi trending topic twitter Indonesia, Selasa (30/4/2019).

Bagaimana dan Siapa karakter Night King? Berikut ulasannya dilansir dari Tribun Sumsel.

Siapakah sebenarnya Night King? Kenapa ia bisa muncul dan apa tujuannya di negeri Westeros?

Perlu dijelaskan bahwa ada perbedaan antara Night King versi serial televisi Game Of Thrones dan versi serial buku A Song Of Ice and Fire.

Seperti kita ketahui, serial televisi HBO Game Of Thrones diangkat dari serial buku A Song Of Ice And Fire karya GG Martin.

Untuk membedakan dua versi ini Tribunsumsel.com akan menuliskan versi novel dengan "Night's King dan serial tv dengan "Night King".