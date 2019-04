Santika Makassar Gelar Nobar UEFA Champions League? Ini Fasilitasnya

TRIBUN-TIMUR, MAKASSAR - ManajemenHotel Santika bakal gelar Nonton Bareng (Nobar) UEFA Champions League di Spermonde Lounge lantai 11 Hotel Santika Jl. Sultan Hasanuddin No.40, Kamis (2/5/2019).

UEFA Champions League Musim 2018/2019 memasuki babak Semifinal.

Inggris meloloskan dua tim yaitu Tottenham Hotspur dan Liverpool,sedangkan Belanda diwakili oleh Ajax Amsterdam serta Spanyol di wakili Barcelona.

Menarik nya dibabak semifinal ini dua tim asal Inggris tidak saling berhadapan sehingga apabila lolos keduanya bisa saling berhadapan di partai Final.

First Leg Semifinal antara Barcelona vs Liverpool Kamis nantinya akan menjadi sorotan dunia.

Barcelona yang baru saja memastikan diri meraih gelar di Liga Spanyol akan menghadapi perlawanan sengit dari Liverpool yang menjadi Runner Up Liga Champions musim lalu.

Marketing Communication Hotel Santika Makassar Arin mengatakan Hotel Santika Makassar tentu saja tidak mau melewatkan moment seru tersebut babak ini.

"Sebelumnya kami selalu mengadakan Nobar beberapa pertandingan penting seperti,Final Piala FA,Final Piala Inggris Final Copa Del Rey,Final Liga Champions dan beberapa laga yang mempertemukan Tim-tim besar,"katanya dalam rilis ke Tribun Timur Selasa (30//2019).

Untuk menikmati sajian First Leg Semifinal antara Barcelona vs Liverpool para tamu cukup membayar Rp 100 Ribu/pax sudah termasuk Buffet All You Can Eat dan Snack.

Arin berharap hotelnya menjadi pilihan bagi para penggemar kedua tim untuk menyaksikan laga tersebut.