KEREN! Video Taylor Swift Sudah Dinonton 106 Juta, Daftar Trending Youtube; Andmesh & Brisia Jodie

Berikut daftar Video Trending di YouTube Selasa (30/4/2019) dirangkum tribun-timur.com:

#1 Video Prank Gembel dijemput cewek cantik

#2 Taylor Swift - ME! (feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco)

#3 ATTA NYAMAR JADI KULI BANGUNAN...Pecahin Keramik MAHAL!

#4 Brisia Jodie - Kisahku (Official Music Video)

Brisia Jodie’s official music video for new single ‘Kisahku’

#5 Om Perlente - Misi Penyelamatan Maell Lee - Animasi Indonesia- follow ig : @om.perlente

#6 On My Way X Lily - Alan Walker (Mashup Cover) by Hanin Dhiya

#7 MAK BETI JUMPA WAK ENDUT

#11 Andmesh - Hanya Rindu (Official Music Video)

Single ke 3 Andmesh "Hanya Rindu" dirilis pada tanggal 26 April 2019, setelah Cinta Luar Biasa, sosok Andmesh hadir dengan lagu yang dia ciptakan sendiri, tiap - tiap bait lagu ini diciptakan untuk mendiang Ibunya yang telah tiada, Andmesh berharap lagu ini bisa mengobati rasa rindu dirinya terhadap almarhum Ibu tercinta.

#14 LUCINTA LUNA ft Dede Satria - TANPA STATUS ( Video Official )

