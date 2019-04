Jokowi Makan Siang Bareng Buruh, May Day Tahun ini Dijamin Berbeda, Aksi di Makassar seperti Apa?

May Day selalu disambut was-was pengguna jalan raya. Hampir tiap tahun, May Day berupa kemacetan di jalan raya akibat aksi unjuk rasa. Tapi, May Day tahun 2019 ini dipastikan berbeda. Beberapa pentolan serikat buruh sudah menjanjikan akan tampil berbeda dalam May Day 2019.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hari “Raya” Buruh Sedunia, May Day, tiba. Kali ini terjadi pada Hari Rabu.

Seperti hari sebelumnya, May Day disambut was-was pengguna jalan raya. Hampir tiap tahun, May Day berupa kemacetan di jalan raya akibat aksi unjuk rasa.

Tapi, May Day tahun 2019 ini dipastikan berbeda. Beberapa pentolan serikat buruh sudah menjanjikan akan tampil berbeda dalam May Day 2019.

Di Makassar, beberapa serikat buruh akan memeringati May Day dengan aksi luhur, donor darah.

Presiden Joko Widodo bertemu beberapa petinggi serikat buruh saat meninjau pabrik sepatu PT KMK Global Sports I di Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (30/4/2019).

Saat meninjau pabrik sepatu ini Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk makan siang bersama para buruh pabrik.

Dalam kunjungannya sehari jelang peringatan Hari Buruh, Rabu (1/5) tersebut, Presiden Joko Widodo datang didampingi Sekretaris Kabinet Pratikno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri. Kedatangan Jokowi disambut antusias oleh para operator di pabrik yang memproduksi sepatu merek Nike tersebut.

Mereka berebut untuk bersalaman dan berswafoto dengan Jokowi.

Merespons hal tersebut, Jokowi secara ramah melayani para operator produksi yang mengajak swafoto. Orang nomor satu di Indonesia itu mengambil telepon seluler operator produksi untuk berswafoto.