TRIBUNWIKI: Pokemon Detective Pikachu Bakal Tayang Mei 2019, Ini Sinopsis dan Trailernya

Film Pokemon Detective Pikachu bakal tayang Mei 2019 di seluruh bioskop.

Pokemon merupakan salah satu waralaba media yang dimiliki oleh perusahaan permainan video Nintendo dan diciptakan oleh Satoshi Tajiri pada 1995.

Pada mulanya, Pokémon adalah seri permainan video yang identik dengan konsol Game Boy.

Pokémon merupakan permainan video tersukses kedua di dunia setelah serial Mario yang juga diciptakan oleh Nintendo.

Kali ini film layar lebar Film Pokemon Detective akan tampil lebih menarik.

Misteri Fantasi

Pokémon Detective Pikachu adalah film misteri fantasi yang akan datang yang disutradarai oleh Rob Letterman, yang ikut menulis skenario dengan Dan Hernandez, Benji Samit dan Derek Connolly dari sebuah cerita oleh Hernandez, Samit dan Nicole Perlman.

Berdasarkan video game Detective Pikachu 2016, film ini adalah perusahaan patungan Jepang-Amerika yang diproduksi oleh Warner Bros Pictures, Legendary Pictures, dan The Pokémon Company, bekerja sama dengan Toho Co., Ltd.

Film ini dibintangi Ryan Reynolds sebagai pengambilan suara dan gerak wajah dari karakter tituler, dengan Justice Smith, Kathryn Newton, Suki Waterhouse, Omar Chaparro, Chris Geere, Ken Watanabe dan Bill Nighy dalam peran live-action.

Film ini dijadwalkan untuk rilis di Jepang pada 3 Mei 2019, dan di Amerika Serikat pada 10 Mei 2019, didistribusikan oleh Warner Bros Pictures di RealD 3D dan Dolby Cinema.