TRIBUNWIKI: Ini 5 Salon di Sekitar Jl Hertasning Baru Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Masalah kecantikan tentu sangat melekat pada diri wanita.

Salah satu tempat untuk melakukan perawatan adalah salon.

Bagi kalian yang berada di Jl Hertasning bisa melakukan perawatan dibeberapa salon berikut ini.

1. Iloki Salon

Berbagai jenis treatment atau perawatan ditawarkan di Iloki Salon.

Mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki.

Lokasinya berada di tepi jalan sehingga mudah ditemukan.

Berikut daftar harga dari Iloki Salon:

Body Treatment Only Rp 450 ribu

Paket Body and Face Rp 500 ribu

Smoothing biasa Rp 300 ribu

Smoothing sehat Rp 350 ribu

Fragrant Smothing Rp 385 ribu.

Paket Me Time Rp 550 ribu

Alamat: Jl. Hertasning Baru Jl. Aroeppala No.59B, Gn. Sari, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90235