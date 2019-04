TRIBUNWIKI: Bantah Bakal Perankan Karakter Batman, Berikut Profil Armie Hammer

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aktor berkebangsaan Amerika Armie Hammer sempat dikabarkan bakal memerankan Batman, namun hal itu dibantahnya.

Melansir dari Kompas.com sutradara Matt Reeves bersama studio Warner Bros, sebelumnya dilaporkan sedang mencari wajah yang tak asing lagi untuk memerankan Bruce Wayne yang lebih muda dan kurang berpengalaman untuk The Batman.

Setelah aktor Ben Affleck keluar dari proyek ini, sebuah laporan muncul mengklaim bahwa bintang Call Me by Your Name, Armie Hammer (32), sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk memainkan Dark Knight berikutnya.

Namun, Hammer dengan keras membantah desas-desus itu, ia memberi tahu Yahoo bahwa sejauh ini tidak ada yang pernah bertanya tentang kemungkinan membintangi Batman.

“Sial, tidak," kata Hammer dalam The Tonight Show, ketika ia ditanya mengenai rumor bermain sebagai Batman.

Apakah dia akan bermain sebagai Batman berikutnya?

"Ya! Tentu saja," kata Hammer.

"Siapa yang tidak ingin menjadi Batman? Saya pikir setiap orang di antara hadirin ini ingin menjadi Batman jika mereka bisa. Ini pertunjukan yang bagus," katanya lagi.

Affleck yang berusia 46 tahun mengatakan bahwa dia menatap ke depan untuk melihat Batman yang diarahkan oleh Reeves.

"Mereka mendapatkan sutradara yang hebat. Mereka melakukan semacam itu, saya tidak ingin memberikan apa pun... tetapi mereka melakukan versi muda, versi yang lebih baru dengan pria yang lebih muda," katanya kepada ET Kanada.