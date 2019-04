Promo HAP hingga PHP Awal Pekan Hadir di Alfamidi, Minyak Goreng Dua Liter Rp 22.500

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Toko ritel Alfamidi menggelar program tujuh hari belanja lebih semangat dan serba hemat.

Promo bertajuk HAP ini berlaku mulai 29 April hingga 5 Mei 2019 mendatang.

Beberapa diantaranya yang termasuk dalam promo tersebut ialah Sunco minya goreng dua liter Rp 22.500 maksimal pembelian 4 pcs/struk.

Indofoos kecap manis refill 52 ml Rp 13.900. Delmonte extra hot chili 340ml Rp 10.500.

Beli 5 sedaap mie goreng 90 g, soto 75 g, ayam bawang 70 g, kari ayam 72 g, spesial 69 g hanya Rp 11.000.

Khong gua wafer stick 500 g Rp 23.900. Arnott's venezia Rp 49.900. Kara Nata De Coco plain 1 kg Rp 12.900.

Marjan Boudoin 460ml All Variant Rp 16.500. Frisian flag skm coklat, putih 560 g Rp 14.900. Paroti bika keju, coklat Rp 5.900.

Alfamidi air mineral 550 ml/1500 ml Rp 26.900. Beli dua pcs tehbotol sosro less sugar, original 250ml Rp 5.000. Sosro teh celup asli 50's Rp 8.500.

Listerine mouthwash cool mint, siwak 250 ml Rp 15.900. Zinc shampoo refresh cool, clean active, soft shine, active cool 170 ml Rp 11.900.

Shinzu'i body cleanser refill 450 ml all variant Rp 19.900. Nivea men roll on 50 ml all variant Rp 12.900. Rinso anti noda royal gols 800g, anti noda 770 g/800 g Rp 16.900.