Jelang Ramadan, The Rinra Hotel Rilis Paket Inap hingga Bukber

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Tingkat keterisian atau okupansi hotel selama Ramadan terjun bebas. Ini berkaca dari tahun lalu.

Beberapa hotel pun ditantang meramu strategi untuk menguatkan okupansi.

Jaringan hotel Phinisi Hospitality Indonesia (PHI) sadar akan hal tersebut. Efek Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) menurun, diikuti kunjungan pengunjung harian terlebih weekend mengalami koreksi, sales and marketing diminta putar otak.

The Rinra Hotel punya cara jitu mendongkrak okupansi. Bahkan manajemen menargerkan 65 persen okupansi selama Ramadan 1440 Hijriah atau 2019 Masehi.

"Ini bukan perkara mudah, makanya kita beri harga spesial untuk semalam hingga jelang Lebaran," kata Marcom Manager Azis Munawir di sela jumpa pers di Claro Hotel Jl AP Pettarani Makassar, Senin (29/4/2019).

Mengangkat tema 'Beauty of Ramadhan' manajemen The Rinra menawarkan paket kamar seharga Rp 750 ribu per kamar per malam.

"Harga itu rermasuk sarapan atau sahur dan menu takjil untuk 2 orang," kata Azis.

Adapun paket buka puasa, bertempat di Infinity Pool dengan vie sunset dengan harga Rp 150 ribu dengan sistem all you can eat atau makan sepuasnya.

"Kami sediakan 30 jenis makanan khusus menu takjil di luar makanan berat," kata Azis.

Bagi Anda gang ingin private room, manajemen The Rinra menawarkan paket Rp 6 juta untuk maksimal 30 orang orang.

"Harga tersebut sudah termasuk penggunaan ruangan, standar sound system, LCD projector, makan malam, 1 kamar tipe deluxe untuk 1 malam," katanya.(tribun-timur.com)

