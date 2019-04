Jelang Ramadan, Claro Hotel Rilis Harga Kamar hingga Bukber Bersama

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Tingkat keterisian atau okupansi hotel selama Ramadan terjun bebas. Ini berkaca dari tahun lalu.

Beberapa hotel pun ditantang meramu strategi untuk menguatkan okupansi.

Jaringan hotel Phinisi Hospitality Indonesia (PHI) sadar akan hal tersebut. Efek Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) menurun, diikuti kunjungan pengunjung harian terlebih weekend mengalami koreksi.

Tak ayal, sales and marketing diminta putar otak untuk menutupi lubang tersebur.

Claro Hotel Makassar misalnya, menawarkan harga spesial untuk semalam inap di hotel bintang 5 itu.

"Harga normal untuk kamar Superior Rp 850 ribu, promo weekend kami jual Rp 585 ribu. Dan selama Ramadan kita jual Rp 525 ribu per malam," kata Marcom Manager Ricwan Wahyudi di sela jumpa pers di Claro Hotel, Senin siang (29/4/2019).

Menurutnya, harga tersebut sudah termasuk sahur atau sarapan untuk 2 orang, dan free takjil di Executive Lounge.

Selain itu manajemen Claro Hotel juga menawarkan buka puasa di lantai 2 Legend Cafe dengan harga Rp 145 ribu per orang.

"Kami hadirkan 50 menu takjil di luar makanan berat. Bagi Anda yang berbuka di Claro Hotel sistemnya all you can it," kata Yudi sapaannya.

Promo tersebur mulai (6/5/2019) hingga (4/6/2019).