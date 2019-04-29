Foto Syamsul Bahri Bincang Politik Sambil Ngopi Bersama Politisi Sulsel

Pasca pemilu sejumlah politisi di Sulsel menunggu hasil keputusan KPU untuk calon Legislatif yang akan duduk dikursi DPRD Makassar, DPRD Sulsel.

Foto Syamsul Bahri Bincang Politik Sambil Ngopi Bersama Politisi Sulsel - presiden-bjumlah-politisi-sulsel-dari-partai-i.jpg
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Presiden Batu Putih Syndicate Syamsul Bahri A Sirajuddin (kanan) berbincang dengan Sejumlah politisi Sulsel dari partai Gerindra, Golkar, Nasdem di Kedai papa Ong, Jl Rusa, Makassar, Senin (29/4).
Foto Syamsul Bahri Bincang Politik Sambil Ngopi Bersama Politisi Sulsel - icate-syamsul-bahri-a-sirajuddin-kanan-berbincang-denga.jpg
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Presiden Batu Putih Syndicate Syamsul Bahri A Sirajuddin (kanan) berbincang dengan Sejumlah politisi Sulsel dari partai Gerindra, Golkar, Nasdem di Kedai papa Ong, Jl Rusa, Makassar, Senin (29/4).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Presiden Batu Putih Syndicate Syamsul Bahri A Sirajuddin (kanan) berbincang dengan Sejumlah politisi Sulsel dari Partai Gerindra, Golkar, Nasdem di Kedai papa Ong, Jl Rusa, Makassar, Senin (29/4).

Pasca pemilu sejumlah politisi di Sulsel menunggu hasil keputusan KPU untuk calon Legislatif yang akan duduk dikursi DPRD Makassar, DPRD Sulsel, DPR RI dan DPD RI.(*)

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Partai Gerindra
Nasdem
DPRD Makassar
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Penulis: Sanovra Jr
Editor: Hasrul
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