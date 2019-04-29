Foto Syamsul Bahri Bincang Politik Sambil Ngopi Bersama Politisi Sulsel
Pasca pemilu sejumlah politisi di Sulsel menunggu hasil keputusan KPU untuk calon Legislatif yang akan duduk dikursi DPRD Makassar, DPRD Sulsel.
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Presiden Batu Putih Syndicate Syamsul Bahri A Sirajuddin (kanan) berbincang dengan Sejumlah politisi Sulsel dari partai Gerindra, Golkar, Nasdem di Kedai papa Ong, Jl Rusa, Makassar, Senin (29/4).
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Presiden Batu Putih Syndicate Syamsul Bahri A Sirajuddin (kanan) berbincang dengan Sejumlah politisi Sulsel dari partai Gerindra, Golkar, Nasdem di Kedai papa Ong, Jl Rusa, Makassar, Senin (29/4).
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Presiden Batu Putih Syndicate Syamsul Bahri A Sirajuddin (kanan) berbincang dengan Sejumlah politisi Sulsel dari Partai Gerindra, Golkar, Nasdem di Kedai papa Ong, Jl Rusa, Makassar, Senin (29/4).
Pasca pemilu sejumlah politisi di Sulsel menunggu hasil keputusan KPU untuk calon Legislatif yang akan duduk dikursi DPRD Makassar, DPRD Sulsel, DPR RI dan DPD RI.(*)
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Penulis: Sanovra Jr
Editor: Hasrul