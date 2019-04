Begini Awal Mula Tagar #JokowiPresidenku Trending di Twitter, Salam Hormat 'Siap Presiden' 

TRIBUN-TIMUR.COM - Tagar Jokowi presidenku trending di Twitter pada Senin (29/4/19).

Tagar tersebut viral lantaran politisi PDIP, Adian Napitupulu menyapa Jokowi dengan memberi hormat siap presiden.

Netizen yang meramaikan tagar tersebut, ramnai menuliskan cuitan:

@robbiesyallam: Siap Presiden.

Indonesia Maju, Rakyat Damai Selalu

Jokowi - Amin #JokowiPresidenku

@Novidwicahyono: Siap Presiden!! (versi Istana)Gara2 Om Adian, semuanya jadi ikut" juga Tapi klo yg ini presiden beneran bukan presiden presidenan kaya yg kemaren"

Pakdhe jadi ikit ikutan ketawa juga

@UAndarah: The Real President... No sandiwara... No presiden-presidenan.

@bagas212rebel: Siaaaappp Presiden @jokowi Kalo ini asli gak pake maenan presiden-presidenan hikhikhik.

@SiswantiYeni: Bangga rasanya presiden pilihanku @jokowi, menjadi pemimpin yang paling populer di dunia, bahkan lebih populer dari Putin Ini presidenku...super kerenn!! mana presidenmu??.

@ety89yoyo: Siap presiden... Asli langsung dari istana.

@EllaZefa: Siap Presiden ... Bapak bapak Politikus bisa sellow tenan dan pak Presiden jokowi hanya tertawa.ngekek tengah malam aku.

