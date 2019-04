Al Ghazali Computer Club Fakultas Teknik UIM Gelar Festival IT

Wakil Rektor II UIM, Dr Saripuddin Muddin saat membuka Festival Information Technologi Festival (IT Fest) 2019 di Auditorium KH Muhyiddin Zain UIM, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 9 No 29, Tamalanrea Makassar, Senin (29/4/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Al Ghazali Computer Club (ACC) Fakultas Teknik Universitas Islam Makassar (UIM) menggelar Festival Teknologi Informasi atau yang disebut Information Technologi Festival (IT Fest) 2019.

Festival ini dilaksanakan di Auditorium KH Muhyiddin Zain UIM, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 9 No 29, Tamalanrea Makassar, Senin (29/4/2019).

Wakil Rektor II UIM, Dr Saripuddin Muddin mengatakan ACC merupakan kelompok mahasiswa UIM yang bergelut di bidang Informatika.

Melalui festival IT Fest 2019, pun ACC memiliki beberapa kegiatan seperti Bengkel IT, Donor Darah dan Seminar Nasional IT dengan tema “Penguasaan Peran Teknologi dan IoT (Internet of Things) di Era Revolusi Industri 4.0”.

"Saat ini kita memasuki era Revolusi Industri 4.0, maka dari itu perluanya penguasaan teknologi informasi bagi mahasiswa dalam berkompetisi di era itu, semoga kegiatan ini menjadi agenda rutin di kampus UIM," ujar Saripuddin, Senin (29/4/2019).

Hadir sebagai pemateri seminar adalah Dr Suradi selaku Dekan Fakultas Teknik UIM.

Kemudian Muh Yusuf selaku CEO dan Founder Kloser, Dr Indrabayu selaku Praktisi IT Makassar dan Sriwati selaku Dosen UIM sebagai moderator seminar.

Tampak pula hadir pada kegiatan tersebut Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas Teknik serta ratusan peserta yang berasal dari beberapa kampus di Makassar.

Dekan Fakultas Teknik UIM, Dr Suradi menambahkan melalui kegiatan ini mahasiswa mendapat banyak pengetahuan terutama di bidang IT.

"Selain itu ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan," pungkasnya.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @wahyususanto_21

