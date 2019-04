VIDEO: Wisudawan SIT Al Fityan Gowa Dikukuhkan di Hotel Four Points

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Prosesi pembacaan surat keputusan sekaligus pengukuhan wisudawan dan wisudawati Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Fityan School Gowa.

Kegiatan berlangsung di Four Points by Sheraton Makassar Jl Andi Djemma Ex Landak Baru Makassar.

Sebanyak 265 alumni dipanggil satu per satu ke atas panggung, acara sejak pukul 11.30 Wita hingga 12.50 Wita, Minggu (28/4/2019).

Alumni terdiri dari masing-masing siswa pada tiap jenjang pendidikan yang dilulusi yakni tingkat SD, SMP dan SMA.

Hadir di acara wisuda, Kepala Dinas Pendidikan (DISDIK) Kabupaten Gowa Dr Salam MPd mengapresiasi SIT Al Fityan dalam hal implementasi Kurikulum 2013 di sekolah.

Sebelum lulus, anak didik harus dibekali kompetensi yang baik dengan mewujudkan program "Kabupaten Gowa Sebagai Kabupaten Pendidikan," kata Pak Kadisdik.

Direktur SIT Al Fityan Gowa, Dr Abdul Qohar Zainal Lc M Ed mengungkapkan bahwa alumni telah difasilitasi dengan bimbingan yang berkelanjutan agar menjadi generasi yang unggul, berkarakter islami dan cinta al-qur'an.

"Sekolah sementara merintis program Boarding School (sekolah berasrama) dalam waktu dekat," katanya.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @ggusned

