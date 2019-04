Toyota Dominasi Penjualan di Sulawesi Bagian Selatan, Berkat Kontribusi Kelas Penumpang

sanovra/tribuntimur.com

Kalla Toyota sebagai founder dealer resmi Toyota menggelar regional launching New Avanza dan New Veloz di Sandeq Ballroom Grand Claro, Jumat (18/1/2019). New Avanza dan New Veloz hadir dengan tampilan baru yang lebih modern. Tampilan baru ini diharapkan dapat mewujudkan keinginan konsumen, sekaligus mengikuti jejak keberhasilan pendahulunya di segmen low MPV.