LIVE BeIN Sports, Link Live Streaming MU vs Chelsea, Saling Serang Demi Lolos Liga Champions

LIVE BeIN Sports, Link Live Streaming Manchester United (MU) vs Chelsea, Saling Serang Demi Lolos Liga Champions

TRIBUN-TIMUR.COM - Big Match Liga Inggris mempertemukan Manchester United (MU) vs Chelsea, Minggu (28/4/2019) malam ini.

Kick off Manchester United (MU) vs Chelsea pukul 22.30 WIB dan Live BeIN Sports. Anda juga bisa menyaksikan via Live Streaming BeIN Sports.

Ini laga krusial kedua tim agar bisa lolos ke Liga Champions.

Manchester United (MU), Chelsea, dan Arsenal berebut satu jatah Liga Champions di klasemen Liga Inggris.

Klasemen Liga Inggris sementara belum termasuk kemenangan Manchester City atas Burnley beberapa saat lalu:

Peluang besar Manchester United (MU) menggeser Chelsea dari posisi empat besar.

Spurs dan Arsenal mengalami kekalahan pekan ini.

Masalahnya, mental Manchester United (MU) sedang jeblok. Marcus Rashford dkk pekan lalu dipermalukan City di Stadion Old Trafford.

Apakah mereka dipermalukan Chelsea lagi?