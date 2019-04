Diskon Sampai 20 %, Stand Makeup Ternama Diserbu Peserta Eight Beauty Fest 2019

Suasana stand produk di event Eight Beauty Fest 2019, di Myko Convention Center, Jl Boulevard, Makassar, Minggu (28/4/2019).







TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Hari kedua Eight Beauty Fest 2019 para peserta terlihat makin semangat.

Kali ini dengan agenda workshop di ballroom Myko Hotel, lantai 4, Jl Boulevard, Makassar, Minggu (28/4/2019).

Di luar ballroom berjejer stand produk oleh brand-brand makeup ternama, mulai dari Amaranthine, Maybelline, Silkygirl, Mirabella, hingga LT pro.

Dalam rangka Eight Beauty Fest 2019 ini, para brand ternama ini mengadakan promo hingga 20 persen.

Stand ramai dikunjungi tidak hanya peserta workshop saj, melainkan pengunjung mall Panakukkang juga ikut membeli produk-produk ini.

Eight Beauty Fest 2019 merupakan acara yang digelar oleh Asosiasi Make Up Artist (MUA) Indonesia (AMI) yang bekerjasama dengan event organizer Eight Indonesia.

Acara ini berlangsung selama dua hari, yakni Sabtu hingga Minggu (27-28/4/2019).

Nantinya, akan ada workshop makeup internasional dari MUA kondang Arman Armano.

Workshop ini menjadi materi terakhir yang akan diterima oleh para peserta MUA, setelah kemarin (Sabtu) telah mendapatkan materi mengenai pakem tata rias bugis Makassar.

Laporan Wartawan Tribun Timur Desi Triana Aswan @iniilul

Sumber Foto: Desi Triana Aswan

Capt: Suasana stand produk di event Eight Beauty Fest 2019, di Myko Convention Center, Jl Boulevard, Makassar, Minggu (28/4/2019).