New Carry Pick Up Mengaspal di Makassar, Ini Spesifikasi, Keunggulan dan Fitur Barunya

Jumpa pers terkait rilis New Cerry Pick Up di Showroom Suzuki Jl Gunung Latimojong Makassar, Sabtu (27/4/2019)

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) secara bertahap meluncurkan Suzuki New Carry Pick Up di beberapa daerah di Indonesia.

Dua hari setelah dilaunching di gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) Jakarta, generasi terbaru raja Pick Up itu kini mampir di Makassar.

Menggandeng PT MegahPutra Sejahtera (MPS) sebagai main diler mobil Suzuki di Sulselbar, New Carry diperkenalkan kepada awak media di Showroom Suzuki Jl Gunung Latimojong Makassar, Sabtu (27/4/2019).

Hadir dalam peresmian, Area Sales Coordinator Kalimatan, Sulawesi, Indonesia Bagian Timur (IBT) PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Ichwan Ronaldo Marzuki, Owner PT MPS Andree Sulimdro, Teritory Servce Manager 4W PT SIS Rizka Pradana, Teritory Sales Manager PT SIS Reza Ramadhanov.

Ichwan mengatakan, Carry Pick Up lebih dari sekadar mobil.

Carry Pick Up adalah kisah sukses jutaan pengusaha di Indonesia. Kualitas mobil ini telah teruji karena ikut berperan mendistribusikan beragam komoditas penting ke seluruh pelosok negeri sejak 1976.

"Untuk itu, kami terus berkomitmen menghadirkan produk berkualitas dengan meluncurkan Suzuki New Carry Pick Up. Kami harap generasi terbaru Carry Pick Up ini mampu mendorong dan mengoptimalkan kegiatan niaga sehingga menguntungkan bagi para pengusaha," kata Ichwan di sela jumpa pers Sabtu siang (27/4/2019).

Owner PT MPS Andree Sulimdro menambahkan, hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab Suzuki New Carry Pick Up hadir dengan desain yang benar baru dan dimensi yang lebih besar dibandingkan versi sebelumnya.

"Nwe Carry PU memiliki panjang 4.195 mm, lebar 1.765 mm, dan tinggi 1.910 mm, mobil ini mampu membawa muatan lebih banyak," katanya.

Penggunaan mesin terbaru K15B pun membuat konsumsi bahan bakar lebih irit sekitar 15 persen dibandingkan mesin 1,5 liter yang sebelumnya dipakai.